Иллой-Айет о России и Украине: «Нет реальных причин для войны и ненависти. Украинцы и русские православные, у нас похожий менталитет»

Конголезско-украинский защитник датского Владис-Эммерсон Иллой-Айет, игравший в аренде в , в интервью Sports.ru высказался об отношениях между Россией и .

– Ты из Украины, но говоришь на русском и поиграл в России. Чью-то сторону занял в конфликте двух стран?

– Не уверен, что готов озвучивать свое мнение полно – его не поймут. По примеру мамы предпочитаю не лезть в политику.

– С начала войны прошло шесть лет. Твое отношение к ней менялось?

– Мне это семейную ссору напоминает. Конфликт точно закончится, вопрос – будут ли дальше народы дружны.

– У тебя есть сомнения?

– Да, если это все еще протянется, то так в головах у молодого поколения и застрянет: мы враги друг другу. Дальше мы никуда не пойдем. Вижу, что все к этому и идет – к деградации.

Я видел много неоднозначного. По телевизору у нас говорят одно, в России другое. Считаю, происходящее недопустимо. Нет реальных причин для войны и ненависти. И украинцы, и русские православные, у нас похожий менталитет и вообще все, чуть ли не язык (в Украине много русскоговорящих). Мне странно все, что началось шесть лет назад.

Видел новости о Евро, как Россия и Украина хотят друг против друга сыграть. Хотел бы на это посмотреть. Раз накопилась такая злоба, лучше выпустить пар – пусть все покажут на деле, – поделился мнением футболист.

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