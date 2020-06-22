3 матча для Тедеско, «Спартак» представил Газизова, жеребьевка ЛЧ и ЛЕ, «Реал» в 5 очках от титула, НХЛ утвердила договор и рестарт сезона, Драчев ушел из СБР и другие новости утра

1. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 500 тысяч рублей по итогам игры с «Локомотивом». Он наказан за то, что хлопнул по лицу резервного арбитра.

2. В пятницу состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. В ЛЧ «Реал» или «Сити» сыграют с «Юве» или «Лионом» в 1/4 финала, «Барса» или «Наполи» – с «Баварией» или «Челси».

В Лиге Европы «МЮ» может сыграть с «Истанбулом» или «Копенгагеном» в 1/4 финала, «Интер» – с «Байером» или «Рейнджерс».

3. «Спартак» представил Шамиля Газизова. Он сменил Цорна на посту гендиректора.

4. НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа в Торонто и Эдмонтоне. Хоккей официально возвращается.

5. «Реал» обыграл «Алавес» (2:0), одержав 8-ю победу подряд, и не пропускает 5 матчей. Команда Зинедина Зидана, преодолев рубеж в 500 голов под руководством француза, находится в 5 очках от титула. Мадридцы станут чемпионами уже в понедельник, если победят «Гранаду», а «Барселона» в субботу, 11 июля, потеряет очки с «Вальядолидом».

Тем временем Тибо Куртуа провел 18 сухих матчей в сезоне Ла Лиги. До рекорда «Реала» – одна игра.

6. Есть инсайд по «Манчестер Сити»: клуб не исключат из Лиги чемпионов. CAS удовлетворит апелляцию, пишет бывший репортер BBC Radio Manchester Иан Чизмен. Ожидается, что решение огласят в понедельник.

7. Матчи «Локомотив» – ЦСКА и «Рубин» – «Ростов» перенесены с 15 на 16 июля, чтобы ВАР был на всех матчах тура.

8. Павел Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом». Форварду исполнится 42 года через 10 дней. Сообщается, что он заработает 10 млн рублей.

9. Полиция задержала двух фанатов «Спартака», продолжаются обыски по делу о проводах команды в Тулу.

10. Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России ради работы в Госдуме.

11. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд. Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» Нуну стал лучшим тренером.

12. Трагедия в ВХЛ: умер 23-летний форвард «Южного Урала» Павел Крутий. Ему стало плохо на сборе. Пишут, что он не прошел медосмотр целиком. Клуб утверждает, что Крутий был здоров и имел полный допуск к занятиям.

13. Трансферы. «Локомотив» и «Сельта», похоже, договорились о цене за Смолова, решение за игроком, рассказал Герман Ткаченко. «Барса» договорилась с Лаутаро, но трансфер зависит от продажи Коутиньо. «Ливерпуль» попробует купить Тиаго, только если уйдет кто-то из ключевых игроков.

И немного безумный инсайд из Испании: «Зенит» контактировал с агентом 29-летнего защитника «Эспаньола» Кабреры и якобы готов платить игроку 9 млн евро в год.

14. Гран-при России в Сочи пройдет со зрителями.

15. «Вашингтон», «Питтсбург» и «Филадельфия» будут жить в одном отеле во время Кубка Стэнли.

16. АПЛ признала неправильные решения судей по пенальти в игре «МЮ» и других матчах четверга.

17. Станцию метро «Новокрестовская» переименовали в «Зенит». Клуб возьмет часть расходов на себя.

18. Петр Ян и Жозе Альдо показали одинаковый вес в преддверии титульного боя на UFC 251.

19. Защитник Никита Нестеров, скорее всего, не перейдет в «Лос-Анджелес». Сообщается, что предложение клуба отозвано.

Цитаты дня.

Шамиль Газизов: «В «Спартаке» только одна цель – первое место. Конкуренция с «Зенитом» заводит, приятно кинуть им перчатку»

Шипулин о задержаниях болельщиков «Спартака»: «Репрессии на пустом месте. В действиях фанатов нет преступления»

Александр Жуков: «Много сомнительных решений судей не в пользу «Спартака». Но в этом виноват сам клуб»

Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»

Асхабадзе о Дзюбе в «Спартаке»: «Предлагали 3 млн евро в год «чистыми». Федун говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!»

Экс-глава СБР Драчев о причинах ухода в отставку: «Очень много работы в Госдуме. Больше ста законов будем принимать»

Герман Ткаченко: «Проблема «Зенита» в слабой лиге и отсутствии конкуренции. Это синдром «ПСЖ»

Льюис Хэмилтон: «Я не против вновь встать на одно колено»