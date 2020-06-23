Газизов о проигрыше «Сочи»: «Спартак» играл хорошо. Двигаемся в нужном направлении»

Генеральный директор «Спартака» дал комментарий по итогам матча с (0:1) в 28-м туре .

«Хочу поблагодарить болельщиков , мы как будто играли дома. Большое им спасибо.

Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас все впереди. Двигаемся в нужном направлении.

О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра – всегда самая важная.

Зашел к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас все будет хорошо», – сказал Газизов.

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