«Спартак» может подписать Неделчару и Табидзе из «Уфы» и расстаться с Жиго

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Шамиль Газизов Даниил Фомин Самюэль Жиго Ионуц Неделчару Джемал Табидзе Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет усилить команду двумя игроками из своей бывшей команды – «Уфы», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

В Москву могут перебраться защитники Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе. Первый оценивается в 3,2 миллиона евро, второй – в 2 миллиона.

Контракт Табидзе с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года, соглашение Неделчару истекает в июне 2021 года.

Также «Спартак» может расстаться с защитником Самюэлем Жиго, на которого есть спрос в Европе.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить хавбека «Уфы» Даниила Фомина.

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева

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