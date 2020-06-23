«Спартак» может подписать Неделчару и Табидзе из «Уфы» и расстаться с Жиго

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет усилить команду двумя игроками из своей бывшей команды – «Уфы», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
В Москву могут перебраться защитники Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе. Первый оценивается в 3,2 миллиона евро, второй – в 2 миллиона.
Контракт Табидзе с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года, соглашение Неделчару истекает в июне 2021 года.
Также «Спартак» может расстаться с защитником Самюэлем Жиго, на которого есть спрос в Европе.
Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить хавбека «Уфы» Даниила Фомина.
Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева