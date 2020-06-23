«Спартак» может подписать Неделчару и Табидзе из «Уфы» и расстаться с Жиго

Генеральный директор хочет усилить команду двумя игроками из своей бывшей команды – «Уфы», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

В Москву могут перебраться защитники и . Первый оценивается в 3,2 миллиона евро, второй – в 2 миллиона.

Контракт Табидзе с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года, соглашение Неделчару истекает в июне 2021 года.

Также «Спартак» может расстаться с защитником , на которого есть спрос в Европе.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить хавбека «Уфы» .

Газизов пришел на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева