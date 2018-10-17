UFC 251: Усман против Масвидаля, Ян – Альдо и другие бои на «Бойцовском острове»

Теги UFC Ставки на спорт MMA Жозе Альдо Пейдж ВанЗант Роуз Намаюнас Макс Холлоуэй Джессика Андраде Петр Ян Хорхе Масвидаль Камару Усман Алекс Волкановски UFC 251 Петр Ян - Жозе Альдо Бойцовский остров UFC Камару Усман - Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Завтра ночью на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (16-1) проведет бой против Хорхе Масвидаля (35-13).

Другие бои:

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (21-1) проведет матч-реванш против Макса Холлоуэя (21-5).

Петр Ян (14-1) оспорит вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Альдо (28-6).

Джессика Андраде (20-7) – Роуз Намаюнас (9-4).

Аманда Рибас (9-1) – Пейдж Ванзант.

Начало прямой трансляции 12 июля в 01:00 по московскому времени.

Зарегистрируйтесь на Winline и получите фрибет 1000 рублей на первую ставку. Без условий и депозита!

Взвешивание UFC 251: Усман и Масвидаль показали одинаковый вес, Волкановски – Холлоуэй и Ян – Альдо – тоже

Онлайн UFC 251: Петр Ян – Жозе Альдо, Усман против Масвидаля и Волкановски – Холлоуэй. Три титульных боя!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья