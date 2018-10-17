UFC 251: Усман против Масвидаля, Ян – Альдо и другие бои на «Бойцовском острове»

Завтра ночью на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251.

В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе (16-1) проведет бой против (35-13).

Другие бои:

Чемпион UFC в полулегком весе (21-1) проведет матч-реванш против (21-5).

Петр Ян (14-1) оспорит вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Альдо (28-6).

Джессика Андраде (20-7) – (9-4).

Аманда Рибас (9-1) – .

Начало прямой трансляции 12 июля в 01:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC 251: Усман и Масвидаль показали одинаковый вес, Волкановски – Холлоуэй и Ян – Альдо – тоже

Онлайн UFC 251: Петр Ян – Жозе Альдо, Усман против Масвидаля и Волкановски – Холлоуэй. Три титульных боя!