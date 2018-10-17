UFC 251: Усман против Масвидаля, Ян – Альдо и другие бои на «Бойцовском острове»

Завтра ночью на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251.
В главном событии чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (16-1) проведет бой против Хорхе Масвидаля (35-13).
Другие бои:
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (21-1) проведет матч-реванш против Макса Холлоуэя (21-5).
Петр Ян (14-1) оспорит вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Альдо (28-6).
Джессика Андраде (20-7) – Роуз Намаюнас (9-4).
Аманда Рибас (9-1) – Пейдж Ванзант.
Начало прямой трансляции 12 июля в 01:00 по московскому времени.
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Взвешивание UFC 251: Усман и Масвидаль показали одинаковый вес, Волкановски – Холлоуэй и Ян – Альдо – тоже
Онлайн UFC 251: Петр Ян – Жозе Альдо, Усман против Масвидаля и Волкановски – Холлоуэй. Три титульных боя!