Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Бетис», «Барселона» победила «Вальядолид»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Эйбар Гранада Леганес Футбол

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде справилась с «Вальядолидом» (1:0), «Атлетико» принимает «Бетис».

В воскресенье «Севилья» играет с «Мальоркой», а в понедельник «Реал» проведет гостевой матч с «Гранадой».

Чемпионат Испании

36-й тур

Осасуна – Сельта 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
11 июля, 18.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Санти Мина, 1:1 – 23 Гальего, 2:1 – 90 Арнаис.
ОсасунаЭррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья (Видаль, 67), Роберто Торрес (Барха, 85), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Гальего, Адриан (Арнаис, 67).
СельтаВильяр, Мальо, Саэнс (Нолито, 46), Айду, Оласа (Мендес, 85), Бельтран (Брадарич, 66), Йокушлу, Рафинья (Васкес, 66), Араухо, Санти Мина (Эрнандес, 72), Аспас.
Предупреждения:
Аридане (3), Саэнс (19), Давид Гарсия (48), Рафинья (59).

 

Вальядолид – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
11 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 15 Видаль.
ВальядолидМасип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80).
Барселонатер Стеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).
Предупреждения:
Лангле (40), Алькарас (45), Кике Перес (65), Альба (78).

 

Атлетико – Бетис 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
АтлетикоОблак, Эрмосо, Савич, Триппьер, Лоди, Томас, Сауль, Льоренте, Коке, Корреа, Мората.
БетисДани Мартин, Бартра, Барраган, Сидней, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Каналес, Гуардадо, Фекир, Морон.
Предупреждение:
Савич (11).

 

Эспаньол – Эйбар
Дата проведения
12 июля, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Атлетик
Дата проведения
12 июля, 18.00, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика

 

Леганес – Валенсия
Дата проведения
12 июля, 20.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Мальорка
Дата проведения
12 июля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Реал Сосьедад
Дата проведения
13 июля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Хетафе
Дата проведения
13 июля, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Реал Мадрид
Дата проведения
13 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья