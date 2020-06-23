Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Бетис», «Барселона» победила «Вальядолид»

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде справилась с «Вальядолидом» (1:0), «Атлетико» принимает «Бетис».
В воскресенье «Севилья» играет с «Мальоркой», а в понедельник «Реал» проведет гостевой матч с «Гранадой».
36-й тур
- Дата проведения
- 11 июля, 18.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 0:1 – 10 Санти Мина, 1:1 – 23 Гальего, 2:1 – 90 Арнаис.
-
Осасуна –
Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ронкалья (Видаль, 67), Роберто Торрес (Барха, 85), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Гальего, Адриан (Арнаис, 67).
-
Сельта –
Вильяр, Мальо, Саэнс (Нолито, 46), Айду, Оласа (Мендес, 85), Бельтран (Брадарич, 66), Йокушлу, Рафинья (Васкес, 66), Араухо, Санти Мина (Эрнандес, 72), Аспас.
- Предупреждения:
- Аридане (3), Саэнс (19), Давид Гарсия (48), Рафинья (59).
- Дата проведения
- 11 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 15 Видаль.
-
Вальядолид –
Масип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80).
-
Барселона –
тер Стеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).
- Предупреждения:
- Лангле (40), Алькарас (45), Кике Перес (65), Альба (78).
- Дата проведения
- 11 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
-
Бетис –
Дани Мартин, Бартра, Барраган, Сидней, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Каналес, Гуардадо, Фекир, Морон.
- Предупреждение:
- Савич (11).
- Дата проведения
- 12 июля, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 июля, 18.00, «Estadio Camilo Cano»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «Бутарке»
- Дата проведения
- 12 июля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 13 июля, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 13 июля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 13 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.