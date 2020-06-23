Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Бетис», «Барселона» победила «Вальядолид»

В 36-м туре Ла Лиги на выезде справилась с «Вальядолидом» (1:0), принимает «Бетис».

В воскресенье играет с «Мальоркой», а в понедельник проведет гостевой матч с «Гранадой».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги