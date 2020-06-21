Ничья «Спартака» и «Локо», Тедеско опять удалили, Газизов вместо Цорна, жалоба на шутку Медведева, Алонсо вернулся в «Ф-1» и другие новости утра

1. В РПЛ московское дерби «Спартак» – «Локомотив» заполыхало благодаря удалению Доменико Тедеско: он был недоволен назначением пенальти и получил от судьи Сергея Лапочкина две желтые за несколько секунд. Сам матч закончился вничью – 1:1. Таким образом, «Спартак» не может победить уже в 4-м матче РПЛ подряд. У Николича в «Локо» такая статистика: 9 очков в 5 матчах, 2 победы, 3 ничьих.

В других матчах дня «Зенит» разобрался с «Сочи», несмотря на гол Антона Заболотного, ЦСКА уничтожил «Оренбург», а «Уфа» на выезде обыграла «Ростов».

«Зениту» после игры с «Сочи» вручили чемпионский кубок и золотые медали.

2. В «Спартаке» быстро нашли замену Томасу Цорну: Леонид Федун после дерби объявил, что новым генеральным директором назначен Шамиль Газизов. Он приступит к работе на этой неделе. Тедеско при этом продолжит руководить командой, Федун выразил ему свою поддержку. Сам тренер также не намерен уходить и видит прогресс в игре «Спартака».

3. «Барселона» победила «Эспаньол» (1:0) благодаря голу Луиса Суареса. Обе команды доигрывали вдесятером: сначала выгнали Фати, который не провел на поле и 5 минут, а потом Поля Лосано. «Эспаньол» после поражения потерял шансы остаться в Ла Лиге и отправляется в Сегунду. Другие результаты дня – тут.

4. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возвращается в «Формулу-1»: он подписал контракт с «Рено» на сезон-2021.

5. «Спартак» обратился в комитет по этике по поводу слов Медведева об эпизоде с Дзюбой и Азмуном.

6. Российская фигуристка Мария Сотскова завершила спортивную карьеру.

7. В АПЛ без особых сюрпризов: «Ман Сити» отгрузил 5 мячей «Ньюкаслу», «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», а «Вулверхэмптон» вновь оступился, уступив «Шеффилд Юнайтед».

8. В Серии А «Наполи» в гостях победил «Дженоа», «Аталанта» продлила победную серию до 11 матчей, обыграв «Сампдорию». В субботу клуб из Бергамо ждет игра с «Юве». Все результаты дня – здесь.

9. «Матч ТВ» и «Формула-1» продлили эксклюзивный контракт на показ гонок до 2023 года.

10. Новый стиль «Трактора» разрабатывает студия Quberten Антипина и Горбунова. Возможно, клуб поменяет логотип, обновит оформление игровой формы и изменит линейку мерча.

11. У друга форварда «Реала» Луки Йовича выявлен коронавирус. Футболист мадридского клуба изолировался дома.

12. Трансферы. «Гент» направил «Ростову» трансферный запрос по Шомуродову. «Локомотив» подпишет лучшего снайпера чемпионата Беларуси Лисаковича. Форвардом интересовались «Ростов» и ЦСКА. Хавертц сообщил «Байеру», что хочет уйти. «Челси» готов заплатить за него 70+30 млн евро. «Вест Хэм» Мойеса может подписать Лингарда и Джонса из «МЮ», если не вылетит из АПЛ.

13. Финал Кубка Стэнли должен стартовать 20 сентября, новый сезон НХЛ – 1 декабря.

Тем временем в больнице Эдмонтона зафиксирована вспышка коронавируса. Город собирается принять матчи плей-офф и финал Кубка Стэнли.

14. Пять замен за матч в футболе разрешат проводить весь следующий сезон.

15. «Миннесота» отпустит форварда Александра Хованова на один сезон в «Ак Барс».

16. «Чикаго» не планирует менять название и логотип с индейцем на фоне событий в США.

Цитаты дня.

Александр Дюков: «Зенит» стал чемпионом на поле по спортивному принципу. Успехов клубу в ЛЧ»

Даниил Квят об отказе встать на одно колено: «Скажем так, это противоречит моему менталитету»

Медведев о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Федун об удалении Тедеско: «Я его понимаю. Судейство напоминает 2008 год»

Артем Дзюба: «Недоброжелатели, крепитесь. «Зенит» доказал – мы за честный футбол»

Даниэле де Росси: «Роналду сопоставим с Месси по голам и трофеям, но от игры Лео больше удовольствия»

Доменико Тедеско: «Судьи убивают «Спартак» каждый матч»