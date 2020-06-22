У Луценко 15 голов в РПЛ, у Дзюбы на 1 больше. Форвард «Арсенала» забил в 6-м матче подряд

Тульский «Арсенал» победил в матче 28-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).
На 84-й минуте гол Евгения Луценко вывел туляков вперед.
33-летний россиянин забил за «Арсенал» в 6 туре РПЛ подряд. Ранее это удавалось экс-игроку «Зенита» Халку.
7 туров подряд в чемпионате России забивали бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков и экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а в восьми матчах подряд – только бывший хавбек «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес.
Луценко забил 15 мячей в 25 матчах РПЛ и сделал два ассиста. Он идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, отставая от форварда «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.
Луценко – лучший бомбардир РПЛ летом. Он забивает благодаря отличному движению в штрафной