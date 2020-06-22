У Луценко 15 голов в РПЛ, у Дзюбы на 1 больше. Форвард «Арсенала» забил в 6-м матче подряд

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Тульский «Арсенал» победил в матче 28-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

На 84-й минуте гол Евгения Луценко вывел туляков вперед.

33-летний россиянин забил за «Арсенал» в 6 туре РПЛ подряд. Ранее это удавалось экс-игроку «Зенита» Халку.

7 туров подряд в чемпионате России забивали бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков и экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов, а в восьми матчах подряд – только бывший хавбек «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес.

Луценко забил 15 мячей в 25 матчах РПЛ и сделал два ассиста. Он идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, отставая от форварда «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.

Луценко – лучший бомбардир РПЛ летом. Он забивает благодаря отличному движению в штрафной

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