Гран-при Штирии-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Квят – 14-й

Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Ромен Грожан Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николя Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Гран-при Штирии Авто
Ред Булл Ринг, Шпильберг
11 июля 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Льюис Хэмилтон «Мерседес»  1.18,188   1.17,825   1.19,273  34
2 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.18,297 1.17,938 1.20,489 34
3 Карлос Сайнс «Макларен» 1.18,590 1.18,836 1.20,671 33
4 Валттери Боттас «Мерседес» 1.18,791 1.18,657 1.20,701 34
5 Эстебан Окон «Рено» 1.19,687 1.18,764 1.20,922 33
6 Ландо Норрис «Макларен» 1.18,504 1.18,448 1.20,925 34
7 Алекс Албон «Ред Булл» 1.20,882 1.19,014 1.21,011 31
8 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.20,192 1.18,744 1.21,028 33
9 Даниэль Риккардо «Рено» 1.19,662 1.19,229 1.21,192 32
10 Себастьян Феттель «Феррари» 1.20,243 1.19,545 1.21,651 33
11 Шарль Леклер  «Феррари» 1.20,871 1.19,628   24
12 Джордж Расселл «Уильямс» 1.20,382 1.19,636   22
13 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.19,697 1.19,645   23
14 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.19,824 1.19,717   24
15 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.21.140 1.20,211   22
16 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.21,372     12
17 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.21,607     12
18 Николя Латифи «Уильямс» 1.21,759     12
19 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.21,831     12
20 Ромен Грожан «Хаас» -     1

Хэмилтон разгромил всех в дождевой квалификации, «Феррари» снова ужасна, Квят – 14-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья