Гран-при Штирии-2020. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Квят – 14-й

Ред Булл Ринг, Шпильберг
11 июля 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.18,188
|1.17,825
|1.19,273
|34
|2
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.18,297
|1.17,938
|1.20,489
|34
|3
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.18,590
|1.18,836
|1.20,671
|33
|4
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.18,791
|1.18,657
|1.20,701
|34
|5
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.19,687
|1.18,764
|1.20,922
|33
|6
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.18,504
|1.18,448
|1.20,925
|34
|7
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.20,882
|1.19,014
|1.21,011
|31
|8
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.20,192
|1.18,744
|1.21,028
|33
|9
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.19,662
|1.19,229
|1.21,192
|32
|10
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.20,243
|1.19,545
|1.21,651
|33
|11
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.20,871
|1.19,628
|24
|12
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.20,382
|1.19,636
|22
|13
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.19,697
|1.19,645
|23
|14
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.19,824
|1.19,717
|24
|15
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.21.140
|1.20,211
|22
|16
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.21,372
|12
|17
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.21,607
|12
|18
|Николя Латифи
|«Уильямс»
|1.21,759
|12
|19
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.21,831
|12
|20
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|-
|1
Хэмилтон разгромил всех в дождевой квалификации, «Феррари» снова ужасна, Квят – 14-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram