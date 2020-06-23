Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Лацио» уступил «Сассуоло», «Рома» разгромила «Брешию»

В 32-м туре Серии А «Ювентус» дома поделил очки с «Аталантой» (2:2), «Рома» на выезде разгромила «Брешию» (3:0), «Лацио» дома проиграл «Сассуоло» (1:2).
В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Милану», а завершится тур в понедельник матчем между «Интером» и «Торино».
Чемпионат Италии
32-й тур
- Дата проведения
- 11 июля, 18.15, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 33 Луис Альберто, 1:1 – 52 Распадори, 1:2 – 90 Капуто.
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Лацио –
Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро, 83), Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Луис Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони Родригес, 46), Иммобиле, Кайседо (Катальди, 61).
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Сассуоло –
Консильи, Толян (Мюльдюр, 46), Марлон, Феррари, Кирьякопулос, Бурабия, Локателли, Траоре (Капуто, 46), Джуричич (Гараслин, 68), Бога (Рожерио, 79), Распадори (Маньяни, 89).
- Дата проведения
- 11 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Андреначчи, Сабелли, Папетти, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Ндой (Дессена, 46), Тонали, Бьярнасон (Доннарумма, 58), Скрабб (Змргал, 46), Торрегросса, Шпалек (Гецци, 78).
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Рома –
Миранте, Манчини (Спинаццола, 81), Рожер, Фасио, Бруно Перес, Диавара, Верету (Перотти, 67), Коларов, Карлес Перес (Вильяр, 67), Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Калинич (Джеко, 77).
- Предупреждения:
- Тонали (9), Бруно Перес (61), Перотти (86).
- Дата проведения
- 11 июля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 16 Сапата, 1:1 – 55, пенальти Роналду, 1:2 – 80 Малиновский, 2:2 – 90, пенальти Роналду.
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 57), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи, 82), Рабьо, Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.
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Аталанта –
Голлини, Толои, Паломино (Кальдара, 75), Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Тамез, 75), Кастань, Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68), Гомес (Малиновский, 68).
- Предупреждения:
- Бернардески (10), Куадрадо (29), Пашалич (61), Рабьо (73), Хатебур (88).
- Дата проведения
- 12 июля, 18.15, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 12 июля, 20.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 12 июля, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 13 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.