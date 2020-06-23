Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Лацио» уступил «Сассуоло», «Рома» разгромила «Брешию»

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В 32-м туре Серии А «Ювентус» дома поделил очки с «Аталантой» (2:2), «Рома» на выезде разгромила «Брешию» (3:0), «Лацио» дома проиграл «Сассуоло» (1:2). 

В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Милану», а завершится тур в понедельник матчем между «Интером» и «Торино». 

Чемпионат Италии

32-й тур

Лацио – Сассуоло 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 июля, 18.15, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Луис Альберто, 1:1 – 52 Распадори, 1:2 – 90 Капуто.
ЛациоСтракоша, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро, 83), Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Луис Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони Родригес, 46), Иммобиле, Кайседо (Катальди, 61).
СассуолоКонсильи, Толян (Мюльдюр, 46), Марлон, Феррари, Кирьякопулос, Бурабия, Локателли, Траоре (Капуто, 46), Джуричич (Гараслин, 68), Бога (Рожерио, 79), Распадори (Маньяни, 89).
Предупреждения:
Пароло (23), Иммобиле (42), Мюльдюр (51), Баштуш (75), Феррари (83), Лейва (85).

 

Брешия – Рома 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
11 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Фасио, 0:2 – 62 Калинич, 0:3 – 74 Дзаньоло.
БрешияАндреначчи, Сабелли, Папетти, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Ндой (Дессена, 46), Тонали, Бьярнасон (Доннарумма, 58), Скрабб (Змргал, 46), Торрегросса, Шпалек (Гецци, 78).
РомаМиранте, Манчини (Спинаццола, 81), Рожер, Фасио, Бруно Перес, Диавара, Верету (Перотти, 67), Коларов, Карлес Перес (Вильяр, 67), Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Калинич (Джеко, 77).
Предупреждения:
Тонали (9), Бруно Перес (61), Перотти (86).

 

Ювентус – Аталанта 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
11 июля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Голы:
0:1 – 16 Сапата, 1:1 – 55, пенальти Роналду, 1:2 – 80 Малиновский, 2:2 – 90, пенальти Роналду.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 57), Бентанкур, Матюиди (Рэмзи, 82), Рабьо, Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.
АталантаГоллини, Толои, Паломино (Кальдара, 75), Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Тамез, 75), Кастань, Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68), Гомес (Малиновский, 68).
Предупреждения:
Бернардески (10), Куадрадо (29), Пашалич (61), Рабьо (73), Хатебур (88).

 

Дженоа – СПАЛ
Дата проведения
12 июля, 18.15, «Луиджи Феррарис»
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Фиорентина – Верона
Дата проведения
12 июля, 20.30, «Артемио Франки»
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Кальяри – Лечче
Дата проведения
12 июля, 20.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Болонья
Дата проведения
12 июля, 20.30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Сампдория
Дата проведения
12 июля, 20.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Милан
Дата проведения
12 июля, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Торино
Дата проведения
13 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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