Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Лацио» уступил «Сассуоло», «Рома» разгромила «Брешию»

В 32-м туре Серии А дома поделил очки с «Аталантой» (2:2), на выезде разгромила «Брешию» (3:0), «Лацио» дома проиграл «Сассуоло» (1:2).

В воскресенье «Наполи» будет противостоять , а завершится тур в понедельник матчем между и «Торино».

Чемпионат Италии

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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