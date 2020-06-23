Гасперини о двух пенальти «Юве»: «Нам нужно было отрезать руки? Это безумие»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ничью с (2:2) в матче 32-го тура Серии А.

Форвард туринцев Криштиану Роналду дважды сравнивал счет в этом матче, реализуя пенальти, назначенные за игру рукой.

«Таковы правила, хорошо. Они в любом случае выше любых правил в Италии.

Что нам нужно было делать, отрезать руки? Большее, что можно сделать, сложить руки перед собой. Это не первые подобные пенальти, мы их видели на протяжении всего сезона с участием множества команд.

Это безумие, и интерпретация правил здесь не такая, как где-то еще. В других странах такие пенальти не назначают. Но таковы правила, хорошо.

Мы провели отличный матч против лидера Серии А. Я сказал парням относиться к этой игре как к лигочемпионской, потому что в августе мы будем играть с командами этого уровня.

достигла всего, к чему стремилась в этом матче. Я очень доволен выступлением и очень разочарован тем, что мы не выиграли. Мы вели в счете до последней минуты и сделали все, чтобы победить.

Мы говорили, что выход в Лигу чемпионов второй год подряд был нашей заветной целью, поэтому дальше уже вопрос престижа, но цель остается прежней», – сказал Гасперини в интервью DAZN.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «ПСЖ».

Sports.ru проводил текстовую трансляцию этого матча.