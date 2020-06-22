«Ахмат» – «Зенит» – 1:1. Прямая трансляция и текстовый онлайн. Ригони удален, Прохин и Мусаев играют, Дзюба и Азмун пропускают матч

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В 28-м туре РПЛ «Зенит» проводит гостевой матч с «Ахматом».

На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире и обсудить ее ход в нашем текстовом онлайне.

Чемпионат России

28-й тур

Ахмат – Зенит 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
11 июля, 18.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Иванов, 1:1 – 22 Дриусси.
АхматГородов, Нижич, Богосовац, Ненахов, Семенов, Исмаэл, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Харин, Иванов, Фелипе Визеу (Ильин, 59).
ЗенитЛунев, Караваев, Дуглас Сантос, Прохин, Осорио, Мусаев, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев, Ригони, Дриусси.
Предупреждение:
Ригони (10).
Удаление:
Ригони (34).

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