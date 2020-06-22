Тедеско перевел 250 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником «Спартака» и попросил денег на лечение родственника (Baza)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников.
Как пишет телеграм-канал Baza, в четверг вечером 34-летний специалист получил сообщение, которое поступило с неизвестного номера с вопросом о том, находится ли он в отеле сейчас. В профиле было установлено фото сотрудника клуба, поэтому Тедеско ответил на сообщение.
Затем мошенник попросил Тедеско перевести деньги на срочное лечение родственника. Тренер поверил собеседнику и перевел ему почти 250 тысяч рублей.
Позднее выяснилось, что никто из сотрудников «Спартака» денег у Тедеско не просил.
«Спартак» сегодня сыграет с «Сочи» в гостях. Тедеско не сможет находиться в технической зоне из-за дисквалификации.
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