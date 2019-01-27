Тутберидзе номинирована на ISU Skating Awards в категории лучший тренер. Награждение – сегодня

11 июля будут определены победители первой в истории премии ISU Skating Awards, которая будет вручаться лучшим фигуристам по итогам сезона.

На победу в номинации «Лучший тренер» претендуют (Россия), (США), (Канада).

Победителя определит жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка Татьяна Навка (Россия), двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), олимпийский чемпион Эрик Редфорд (Канада), двукратный бронзовый призер ОИ Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция) и чемпион мира Тодд Элдридж (США).

– новая премия в фигурном катании. Награды должны были вручаться после чемпионата мира-2020 в канадском Монреале, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Церемония вручения премий пройдет в онлайн-формате на ютуб-канале ISU 11 июля в 17.00 по московскому времени.

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