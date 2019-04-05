Назаров отказался вступать в СДК КХЛ: «Не вижу себя в этом ведомстве»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет лиги.

Сегодня стало известно, что его включили в обновленный состав СДК в качестве независимого эксперта.

«С большим уважением отношусь к Сергею Козлову, который давно работает в КХЛ и сделал мне это предложение, а также к Валерию Каменскому, который возглавляет спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, но не вижу себя на должности независимого эксперта в этом ведомстве», – сказал Назаров.

Назаров вошел в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ