В «МЮ» рассматривают Усмана Дембеле как более дешевую альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» ищет возможность усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Напомним, «Юнайтед» хочет приобрести полузащитника дортмундской Джейдона Санчо, однако немецкий клуб намерен получить за 20-летнего англичанина 120 млн евро. Кроме того, «Боруссия» поставила условие: если «МЮ» хочет купить Санчо, то сделка должна быть закрыта до 10 августа.

Как сообщает The Athletic, в считают, что более дешевой альтернативой Санчо может стать хавбек «Барселоны» . До истечения срока действующего контракта между 23-летним французом и каталонским клубом остается два года. Кроме того, он потерял доверие тренерского штаба.

Напомним, большую часть сезона француз пропустил из-за травм, проведя за «Барсу» лишь пять матчей в .

Кроме того, в «Юнайтед» хотят приобрести еще одного форварда, так как срок аренды Одиона Игало истекает в январе 2021 года. Клуб долгое время следит за нападающим Муссой Дембеле.