«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21.

В комплекте используются традиционные для команды цвета – черный и синий. Однако в форму внесен нетрадиционный элемент – полосы выполнены в виде зигзага.

Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike.

👕 | MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY