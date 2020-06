Футболистки «Чикаго» расплакались, встав на колено во время гимна США в поддержку акции BLM

Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт не смогли сдержать эмоций во время национального гимна перед матчем с «Вашингтоном».

Команды встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Также игроки вышли на игру в футболках BLM и соответствующими нарукавными повязками.

Эртц и Шорт расплакались и находились в обнимку до конца гимна.

A powerful, emotional moment between Red Stars teammates Julie Ertz and Casey Short during National Anthem to open their #NWSLChallengeCup @cbschicago pic.twitter.com/KqjHGossDL