ФИФА ответила Трампу, отказавшемуся смотреть матчи сборной США: «Выступаем за толерантность, уважение и здравый смысл»

ФИФА ответила на высказывание президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США после того, как американская федерация разрешила игрокам вставать на одно колено во время исполнения национального гимна.

« решительно выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов.

Придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости ко всем случаям проявления дискриминации в футболе.

Нужно сказать «нет» расизму и насилию», – говорится в заявлении ФИФА.

Ранее с призывом отменить запрет в федерацию обратилась женская сборная США. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

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