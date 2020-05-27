Сборная Нидерландов объявила бойкот телешоу из-за сравнения темнокожих активистов с фольклорным мавром Черным Питом

Игроки мужской и женской сборных Нидерландов заявили, что больше не будут давать интервью популярной в стране программе Veronica Inside.

Бойкот связан с тем, что в эфире шоу высмеивали антирасистские протесты, проходящие во многих странах после гибели афроамериканца .

Темнокожих активистов в Veronica Inside сравнили с Черным Питом – фольклорным мавром, помощником Синтаклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии – Sports.ru).

Черного Пита в Нидерландах традиционно играет белый человек, лицо которого выкрашено в черный или коричневый цвет.

Персонаж, согласно фольклору, доставляет через трубу подарки послушным детям в День Святого Николая – с 5 на 6 декабря.

«Это не юмор на грани, это вообще не имеет никакого отношения к юмору, и это не язык футбола», – заявил защитник и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) сообщил телеканалу NOS, что поддерживает позицию своих игроков.

Однако ведущий шоу Йохан Дерксен заявил, что не сожалеет о своих комментариях, несмотря на то, что ряд рекламодателей отказались от сотрудничества с программой.

«На мой взгляд, шутка не была такой уж плохой. Тут много шума из ничего, буря в стакане, которая скоро утихнет», – сказал Дерксен.