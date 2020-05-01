Трамп не будет смотреть матчи сборной США после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит смотреть матчи национальной сборной из-за того, что федерация футбола страны отменила запрет вставать на колено во время гимна перед играми.

«Я больше не буду смотреть [их матчи]!» – написал Трамп.

Ранее с призывом отменить запрет в федерацию обратилась женская сборная США. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

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Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда