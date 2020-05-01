Дмитрий Позов: «От чемпионского «Спартака» не осталось ничего, в этом самая главная беда»

Участник шоу «Импровизация» на ТНТ и болельщик Дмитрий Позов, отвечая на вопросы в Квизе Sports.ru, поделился мнением о главной проблеме красно-белых.

«Главная проблема – это непонимание, к чему клуб идет. Очень часто настолько сильно меняется вектор развития, что ты не успеваешь за этим следить.

Текущий сезон вообще превзошел все предыдущие, когда на сборах была одна команда, начинала сезон вторая, а к середине сезона она стала третьей командой, еще и с новым тренером. Это самая главная проблема, что ты не знаешь каким «Спартак» будет завтра.

И даже сейчас, когда есть Тедеско и этот состав за много денег, вообще нет никакой уверенности, что в следующем сезоне или через год эта команда сохранится.

От чемпионского «Спартака» не осталось ничего – в этом самая главная беда, которая всегда волнует. Только начинает что-то выстраиваться, через какое-то время обязательно все рушится под ноль», – сказал Позов.

Кто любимый футболист комментатора Василия Уткина?

Кто из вратарей делал хет-трик в официальном матче?

Сколько было тренеров у «Спартака» с момента ухода ?

Посмотрите, как Дмитрий Позов отвечает на эти и другие вопросы нашего квиза: