Маммана начал тренироваться. Он не играл с октября из-за травмы колена

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к возвращению в строй.
24-летний аргентинец возобновил тренировки на базе клуба из Санкт-Петербурга впервые после тяжелой травмы колена.
Маммана получил повреждение в октябре 2019 года в матче РПЛ с «Уралом» (3:1). Он перенес операцию, после которой сообщалось, что игрок пропустит 8 месяцев.
В нынешнем сезоне Маммана провел лишь 2 матча в Премьер-лиге. Его статистику смотрите здесь.
Маммана может пропустить конец сезона: он порвал кресты на той же ноге, что и в прошлый раз
Emmanuel Mammana’s back up and running at the Gazprom Training Centre after his injury 👊 #ReturningStronger pic.twitter.com/uznXumsZ11— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) June 10, 2020