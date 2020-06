Маммана начал тренироваться. Он не играл с октября из-за травмы колена

Защитник близок к возвращению в строй.

24-летний аргентинец возобновил тренировки на базе клуба из Санкт-Петербурга впервые после тяжелой травмы колена.

Маммана получил повреждение в октябре 2019 года в матче с «Уралом» (3:1). Он перенес операцию, после которой сообщалось, что игрок пропустит 8 месяцев.

В нынешнем сезоне Маммана провел лишь 2 матча в Премьер-лиге. Его статистику смотрите здесь.

Маммана может пропустить конец сезона: он порвал кресты на той же ноге, что и в прошлый раз

Emmanuel Mammana’s back up and running at the Gazprom Training Centre after his injury 👊 #ReturningStronger pic.twitter.com/uznXumsZ11