Маммана был прооперирован. Он может пропустить до 8 месяцев

Защитник Эмануэль Маммана перенес операцию после травмы колена, полученной в матче РПЛ с «Уралом» (3:1).

«Маммана был прооперирован в Испании. Операция прошла успешно согласно заранее утвержденному плану.

Итоговое заключение и общий срок восстановления футболиста будут определены в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Зенита».

Сообщалось, что аргентинец может пропустить до 8 месяцев.

«Спасибо всем за сообщения и поддержку. Слава богу, все прошло хорошо. Я постараюсь сделать все, чтобы восстановиться на 100%», – написал Маммана в инстаграме.

Маммана в этом сезоне провел три матча, сыграв 123 минуты. Его подробную статистику смотрите здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) 16 Окт 2019 в 4:11 PDT

Маммана может пропустить конец сезона: он порвал кресты на той же ноге, что и в прошлый раз