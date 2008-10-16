Маммана был прооперирован. Он может пропустить до 8 месяцев

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перенес операцию после травмы колена, полученной в матче РПЛ с «Уралом» (3:1).
«Маммана был прооперирован в Испании. Операция прошла успешно согласно заранее утвержденному плану.
Итоговое заключение и общий срок восстановления футболиста будут определены в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Зенита».
Сообщалось, что аргентинец может пропустить до 8 месяцев.
«Спасибо всем за сообщения и поддержку. Слава богу, все прошло хорошо. Я постараюсь сделать все, чтобы восстановиться на 100%», – написал Маммана в инстаграме.
Маммана в этом сезоне провел три матча, сыграв 123 минуты. Его подробную статистику смотрите здесь.
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