сообщил о характере и степени серьезности повреждения защитника .

23-летний аргентинец прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в выездном матче РПЛ с «Уралом» (3:1).

«По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.

В случае если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев», – говорится в сообщении клуба.

Маммана в этом сезоне провел три матча, сыграв 123 минуты. Его подробную статистику смотрите здесь.

Маммана впервые в сезоне РПЛ попал в старт, но ушел через 11 минут. Травмировал колено, из-за которого пропустил полгода