Джером Боатенг: «Дети не рождаются расистами. Важно учить их, что расизм недопустим»

Защитник «Баварии» высказался по поводу расизма.

– Многие черные футболисты высказались о последних событиях. Но что могли бы сделать ваши белые коллеги, чтобы поддержать их?

– Не каждый белый спортсмен, который не говорит прямо сейчас, является расистом. Конечно, нет. Когда я смотрю видео демонстраций, вижу людей всех цветов кожи. Но, конечно, желательно, чтобы они использовали известность для поддержки этого дела.

– Есть ли что-то важное, о чем вы хотели бы сказать?

– Все начинается с воспитания детей. Это самая важная вещь. Ни один ребенок в мире не рождается расистом. Все зависит от родителей и того, что они говорят детям.

Самое худшее, что может случиться, – если с подобным опытом столкнутся мои дети. Крайне важно, чтобы мы учили их, что расизм недопустим. А если они видят, что кто-то подвергается насилию, то должны защищать их и высказываться.

[Воспитание] должно начинаться еще в школе. И быть неотъемлемой частью учебной программы. Только так мы сможем добиться прогресса, – сказал Боатенг.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда