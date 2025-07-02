Серхио Рамос о «Монтеррее» после 1:2 с «Боруссией»: «Команда отдала все для победы. Наша совесть чиста. Просто иногда все идет не так, как хотелось бы»

Серхио Рамос высказался о вылете «Монтеррея» с КЧМ после поражения от «Боруссии».

Мексиканцы уступили клубу из Дортмунда (1:2) в 1/8 финала турнира.

«Сегодня зрители, все наши болельщики и люди, которые понимают футбол, увидели, что команда отдала все, что требуется, чтобы победить.

Иногда в футболе все получается. В других случаях нужно принимать поражение с гордостью и высоко поднятой головой.

Мы провели фантастическую игру с первой до последней минуты. Мы знали, что «Дортмунд » будет эффективен в атаке с их скоростью и большим парнем впереди. Они были очень эффективны в первом тайме.

Наша совесть чиста. Мы счастливы. Просто иногда все идет не так, как хотелось бы», – сказал 39-летний защитник «Монтеррея ».