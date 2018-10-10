Депутат Красногорска Монсон о беспорядках в США: «Трамп ужасен, Америка разобщена, процветает расизм»

Экс-боец ММА, а ныне депутат депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон назвал одной из причин массовых беспорядков в Америке политику президента США Дональда Трампа.

«Трамп ужасен. Просто посмотрите на Америку при нем. Она страшным образом разобщена, процветает расизм.

Он, конечно, проблема, но я говорю о проблеме в целом. Неважно, президент Трамп, Обама, Клинтон или Джо Байден, проблема одна.

Возможно, другой президент смог бы лучше справиться с этой проблемой, но президент – лишь один элемент во всей это структуре.

У США долгая история расизма и классовой борьбы, а государству выгодно сталкивать людей. Ведь воюя против друг друга, они не смогут противостоять государству, которое защищает только очень обеспеченных.

Вот в чем главная проблема. Если бы люди объединились, они бы решили это проблему», – рассказал Монсон.

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