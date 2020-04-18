Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

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Роберто Мартинес продолжит тренировать сборную Бельгии.

46-летний испанец и Королевская бельгийская футбольная ассоциация сегодня продлили контракт до 2022 года.

Ранее уточнялось, что соглашение будет действовать до конца ЧМ-2022 в Катаре.

Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством стала бронзовым призером.

О продлении сотрудничества с Мартинесом бельгийцы объявили при помощи ролика, в котором капитан команды Эден Азар играет в FIFA.

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