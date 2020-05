Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

продолжит тренировать сборную Бельгии.

46-летний испанец и Королевская бельгийская футбольная ассоциация сегодня продлили контракт до 2022 года.

Ранее уточнялось, что соглашение будет действовать до конца в Катаре.

Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством стала бронзовым призером.

О продлении сотрудничества с Мартинесом бельгийцы объявили при помощи ролика, в котором капитан команды играет в FIFA.

🎮 This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... 😉 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 👉 https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN