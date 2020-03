👗Бельерин помог разработать дизайн костюмов для женской команды «Арсенала»

Женская команда в субботу впервые надела костюмы от модного бренда 424 из Лос-Анджелеса.

Сотрудничество с брендом продлится как минимум до конца сезона. В разработке дизайна костюмов участвовал защитник лондонского клуба .

В октябре 424 начал делать классические костюмы для мужской команды «Арсенала». Партнерство стало возможным благодаря дружбе Бельерина с соучредителем бренда Гильермо Андраде.

Бельерин также помогал со стилизацией женской фотосессии.

«Арсенал» всегда был клубом, который раздвигает границы, и вот еще один пример этого с партнерством между 424 и женским «Арсеналом».

Было приятно работать над съемкой новых костюмов, и я горжусь тем, что являюсь частью клуба, который внедряет инновации», – сказал Бельерин.

Бельерин стал моделью Louis Vuitton (на один день). Других футболистов он ругает за огромные логотипы и узкие джинсы

Бельерин в эко-футболках «Арсенала». Вместо спонсора – лого WWF 🐼

Бельерин – маркетолог, веган и просто чертов модник

