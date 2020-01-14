👗Бельерин помог разработать дизайн костюмов для женской команды «Арсенала»

Женская команда «Арсенала» в субботу впервые надела костюмы от модного бренда 424 из Лос-Анджелеса.
Сотрудничество с брендом продлится как минимум до конца сезона. В разработке дизайна костюмов участвовал защитник лондонского клуба Эктор Бельерин.
В октябре 424 начал делать классические костюмы для мужской команды «Арсенала». Партнерство стало возможным благодаря дружбе Бельерина с соучредителем бренда Гильермо Андраде.
Бельерин также помогал со стилизацией женской фотосессии.
«Арсенал» всегда был клубом, который раздвигает границы, и вот еще один пример этого с партнерством между 424 и женским «Арсеналом».
Было приятно работать над съемкой новых костюмов, и я горжусь тем, что являюсь частью клуба, который внедряет инновации», – сказал Бельерин.
Бельерин стал моделью Louis Vuitton (на один день). Других футболистов он ругает за огромные логотипы и узкие джинсы
Бельерин в эко-футболках «Арсенала». Вместо спонсора – лого WWF 🐼
Бельерин – маркетолог, веган и просто чертов модник
.@ArsenalWFC will wear @HectorBellerin-designed 424 suits ahead of League Cup final.— VERSUS (@vsrsus) February 29, 2020
Guillermo Andrade’s LA-based imprint 424 became Arsenal’s official formal wear partner earlier this season, and the partnership will now suit up Arsenal Women.
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