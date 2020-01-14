👗Бельерин помог разработать дизайн костюмов для женской команды «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал женский футбол Эктор Бельерин стиль Футбол

Женская команда «Арсенала» в субботу впервые надела костюмы от модного бренда 424 из Лос-Анджелеса. 

Сотрудничество с брендом продлится как минимум до конца сезона. В разработке дизайна костюмов участвовал защитник лондонского клуба Эктор Бельерин.

В октябре 424 начал делать классические костюмы для мужской команды «Арсенала». Партнерство стало возможным благодаря дружбе Бельерина с соучредителем бренда Гильермо Андраде.

Бельерин также помогал со стилизацией женской фотосессии.

«Арсенал» всегда был клубом, который раздвигает границы, и вот еще один пример этого с партнерством между 424 и женским «Арсеналом».

Было приятно работать над съемкой новых костюмов, и я горжусь тем, что являюсь частью клуба, который внедряет инновации», – сказал Бельерин.

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