«Ливерпуль» представил коллекцию одежды в стиле ретро.

Дизайн выполнен с отсылками к 1990-м. На одежду нанесена старая эмблема .

Коллекция включает футболки, свитшоты, спортивные штаны и куртки.

