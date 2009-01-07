«Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июня

Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля».

Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июня 2020 года. Начиная с сезона-2020/21 Nike будет поставлять мерсисайдскому клубу игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

Нынешним партнером «красных» является компания New Balance. Срок действующего контракта на 45 млн фунтов за сезон истекает в мае 2020 года.

Минувшей осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем», но в итоге арбитраж принял сторону клуба.

Ранее стало известно, что сделка «Ливерпуля» и Nike будет рекордной для АПЛ в финансовом плане.