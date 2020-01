Златан прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр и подпишет контракт

Нападающий Златан Ибрагимович прилетел в Италию перед переходом в , сообщает журналист Николо Скира.

Сегодня форвард пройдет медосмотр. После этого Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом». Он будет действовать до июня. Также в соглашение включена опция продления на год.

Также сообщается, что завтра в 10 утра состоится пресс-конференция Ибрагимовича.

Ранее стало известно, что форвард заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.

Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

