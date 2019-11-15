Контракт Златана с «Миланом» продлится автоматически, если швед проведет 50% матчей

Стали известны новые детали контракта нападающего , вернувшегося в «Милан».

По условиям договора, рассчитанного до июня 2020 года, 38-летний форвард заработает 3,5 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов за выход в еврокубки.

Если швед в оставшейся части сезона проведет за «россонери» минимум 50 процентов матчей, соглашение будет продлено еще на год – до июня 2021-го.

По данным сайта журналиста Sportitalia Альфредо Педуллы, в следующем сезоне зарплата Ибрагимовича, если контракт будет продлен, составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

Форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

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