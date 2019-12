Бельерин с хэштегом #####Бориса призвал британцев идти на выборы 

В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы.

Основная борьба за места в Палате общин разворачивается между Консервативной партией во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном и Лейбористской партией, лидером которой является Джереми Корбин.

Защитник Эктор Бельерин призвал британцев пойти на выборы и отдать свой голос.

«У молодых людей по всему миру есть шанс изменить будущее. Сегодня у всех британцев есть шанс повлиять на будущее и жизнь тех, кто здесь обитает», – написал Бельерин.

Испанец сопроводил пост хэштэгами #FuckBoris (#####Бориса), а также #GoVote (#ИдитеГолосовать).

