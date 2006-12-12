Бельерин с хэштегом #####Бориса призвал британцев идти на выборы 

В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы.
Основная борьба за места в Палате общин разворачивается между Консервативной партией во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном и Лейбористской партией, лидером которой является Джереми Корбин.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин призвал британцев пойти на выборы и отдать свой голос.
«У молодых людей по всему миру есть шанс изменить будущее. Сегодня у всех британцев есть шанс повлиять на будущее и жизнь тех, кто здесь обитает», – написал Бельерин.
Испанец сопроводил пост хэштэгами #FuckBoris (#####Бориса), а также #GoVote (#ИдитеГолосовать).
Бельерин стал моделью Louis Vuitton (на один день). Других футболистов он ругает за огромные логотипы и узкие джинсы
🐼 Бельерин вдохновил дизайнера футболок на «природную» форму «Арсенала». Вместо спонсора – лого WWF
Young people across the world have a chance to change what the future can be. Today’s the chance for all the British people to influence what your future & those living here holds. #FuckBoris #GoVote pic.twitter.com/epHbI3sdNw— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) December 12, 2019