УЕФА назвал лучший момент игрового дня в Лиге чемпионов.

Им стал финт полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса, которым он обыграл хавбека Гжегожа Крыховяка в матче команд в 6-м туре ЛЧ (2:0).

Моментом дня предыдущего тура стал финт хавбека «Бенфики» Аделя Таарабта против полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

«Локомотив» ужасно попрощался с Лигой чемпионов – глухая защита и ни одной нормальной атаки. Так просто нельзя

