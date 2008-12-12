«Локомотив» проиграл 5 из 6 матчей в группе ЛЧ второй год подряд

проиграл «Атлетико» (0:2) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда тренера второй сезон подряд уступила в пяти из шести матчей турнира.

В этом сезоне «Локо» ранее проиграл «Атлетико» (0:2), «Ювентусу» (1:2, 1:2) и «Байеру» (0:2), победив немцев в гостях в стартовом туре (2:0).

Сезоном ранее москвичи проиграли «Шальке» (0:1, 0:1), «Порту» (1:3, 1:4) и «Галатасараю» (0:3), выиграв у турок лишь дома (2:0).

Два года подряд «Локомотив» занимает четвертое место в группе Лиги чемпионов.