Финт Таарабта против Ерохина стал моментом дня по версии UEFA.com

Официальный твиттер УЕФА признал финт полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта лучшим моментом прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.

В матче против «Зенита» (3:0) 30-летний хавбек в одном из эпизодов технично обыграл Александра Ерохина.

Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»

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