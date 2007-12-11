Финт Таарабта против Ерохина стал моментом дня по версии UEFA.com

Теги Зенит Адель Таарабт Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Ерохин Футбол

Официальный твиттер УЕФА признал финт полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта лучшим моментом прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.

В матче против «Зенита» (3:0) 30-летний хавбек в одном из эпизодов технично обыграл Александра Ерохина.

 

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