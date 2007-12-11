Финт Таарабта против Ерохина стал моментом дня по версии UEFA.com

Официальный твиттер УЕФА признал финт полузащитника «Бенфики» Аделя Таарабта лучшим моментом прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
В матче против «Зенита» (3:0) 30-летний хавбек в одном из эпизодов технично обыграл Александра Ерохина.
😏 Автором Момента дня становится Адель Таарабт из «Бенфики» 🔥#ЛигаЧемпионов | @Mastercard pic.twitter.com/WCuUGV4Hsu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 10, 2019
Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»
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