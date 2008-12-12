Семин о 4-м месте «Локо» в ЛЧ: «Мы объективно на своем месте»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении от «Атлетико» (0:2) в заключительном матче Лиги чемпионов.

– Почему решили играть в три центральных защитника?

– С «Атлетико» сложно играть с большими свободными зонами, поэтому решили так. Использовали весь наш внутренний резерв. Кверквелия провел неплохой матч.

– Подведите итоги выступления «Локомотива».

– Выводы делать рано. Нужно проанализировать все, но не сразу после матча. Что касается нас, мы объективно на своем месте в таблице.

– Что с Чорлукой?

– Что-то с голеностопом.

– считает, что переход на систему «осень-весна» себя не оправдал. Согласны с ним?

– Аршавин – парень, который хорошо играл сам, он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на свое суждение. Я думаю, к нему нужно прислушаться, – сказал Семин.

Москвичи второй год подряд заняли четвертое место в группе, проиграв 5 из 6 матчей.

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