38-летний Хоакин – самый возрастной автор хет-трика в Ла Лиге. Он побил рекорд Ди Стефано

«Бетис» победил «Атлетик» (3:2) в 16-м туре .

Полузащитник хозяев Хоакин Санчес забил три гола в матче, отличившись на 2-й, 11-й и 20-й минутах.

В возрасте 38 лет и 140 дней он стал самым возрастным автором хет-трика в чемпионате Испании.

Хоакин побил рекорд экс-форварда «Реала» , который 15 марта 1964 года забил три гола в матче в 37 лет и 255 дней.

Испанец также стал седьмым игроком, забившим три мяча в первые 20 минут матча Ла Лиги. В последний раз, в 2015 году, подобное удавалось Криштиану Роналду.

⚽⚽⚽ – Scoring hat-trick in first 20 minutes of La Liga match



2019 Joaquín (Real Betis)

2015 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

1984 Quique Setien (R Santander)

1960 Pepillo (Real Madrid)

1944 Emilin (Real Oviedo)

1941 Mundo (Valencia)

1929 Bestit (Europa FC)#RealBetisAthletic