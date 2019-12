«Черная пятница»: Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» обложкой с Лукаку и Смоллингом

Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между и «Ромой».

На обложке изображены форвард «Интера» и защитник «Ромы» Крис Смоллинг с заголовком Black Friday («Черная пятница»).

«Интер» идет на 1-м месте в таблице чемпионата Италии с 37 очками, «Рома» – 5-я с 28 очками.

С расизмом в итальянском футболе никто реально не борется. В стране популярны правые, клубы боятся ультрас

Italian newspaper Corriere dello Sport’s headline is ‘Black Friday’, as Romelu Lukaku will play against Chris Smalling this Friday in Serie A. This is not normal. pic.twitter.com/Gyw0rCIPKe