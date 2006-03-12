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    baltika

    RT подтвердил, что Моуринью станет экспертом канала на ЧМ-2018

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия телевидение ЧМ-2018

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью присоединился к Russia Today.

    Португалец станет экспертом российского телеканала на время проведения ЧМ-2018.

    «Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей», - сказал Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.

    Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

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