Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

УЕФА подвел итоги голосования по выбору лучшего гола сезона в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА (еврокубках, турниров сборных, в том числе в женском и молодежном футболе).

Им назвали гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0).

Месси со штрафного поразил ворота Алиссона.