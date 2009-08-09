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Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

УЕФА подвел итоги голосования по выбору лучшего гола сезона в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА (еврокубках, турниров сборных, в том числе в женском и молодежном футболе).

Им назвали гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0).

Месси со штрафного поразил ворота Алиссона.

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