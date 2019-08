Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

УЕФА подвел итоги голосования по выбору лучшего гола сезона в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА (еврокубках, турниров сборных, в том числе в женском и молодежном футболе).

Им назвали гол капитана «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0).

Месси со штрафного поразил ворота Алиссона.

...and here it is 👏



🔵🔴 A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl