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«Зенит» о конфликте Малкома с фанатами: «54 078 человек приветствуют нашего новичка. Убедитесь сами»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики видео Малком Футбол

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном конфликте между болельщиками «Зенита» и новичком команды Малкомом.

Англоязычный твиттер сине-бело-голубых выложил видео с выходом бразильца на замену во время матча 4-го тура с «Краснодаром».

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других», – сообщает твиттер «Зенита». 

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Малком может уйти из клуба уже в январе из-за проявления расизма со стороны болельщиков. Также информацию об этой ситуации опубликовал британский таблоид The Sun.

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