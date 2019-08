«Зенит» о конфликте Малкома с фанатами: «54 078 человек приветствуют нашего новичка. Убедитесь сами»

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном конфликте между болельщиками и новичком команды Малкомом.

Англоязычный твиттер сине-бело-голубых выложил видео с выходом бразильца на замену во время матча 4-го тура с .

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка . Убедитесь сами, а не через слова других», – сообщает твиттер «Зенита».

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Малком может уйти из клуба уже в январе из-за проявления расизма со стороны болельщиков. Также информацию об этой ситуации опубликовал британский таблоид The Sun.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj