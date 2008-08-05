Медведев о расизме в отношении Малкома: «Не было никакого конфликта. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном конфликте между болельщиками «Зенита» и новичком команды Малкомом.

Информацию об этой ситуации опубликовал британский таблоид The Sun.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», – заявил Медведев.

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