«РИА Новости»: «Зенит» может продать Малкома в январе из-за расизма

Полузащитник Малком может уйти из клуба уже в январе, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Бразилии.

«Возможно, «Зенит» продаст уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – заявил источник «Р-Спорт».

Бразилец перешел в петербургскую команду из «Барселоны» за 40 млн евро, еще 5 миллионов «блауграна» может получить в качестве бонусов.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям»

Малкома назвали в честь борца за права темнокожих в США. Мама была против и до сих пор называет его Филипе