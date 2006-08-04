Реклама 18+
Реклама 18+

«РИА Новости»: «Зенит» может продать Малкома в январе из-за расизма

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона возможные трансферы Малком Р-Спорт Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком может уйти из клуба уже в январе, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Бразилии.

«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – заявил источник «Р-Спорт».

Бразилец перешел в петербургскую команду из «Барселоны» за 40 млн евро, еще 5 миллионов «блауграна» может получить в качестве бонусов.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям»

Малкома назвали в честь борца за права темнокожих в США. Мама была против и до сих пор называет его Филипе

Реклама 18+

Опрос

Малком разнесет нашу лигу?

44474 голосa 52
  • Да
    35%
  • Нет
    46%
  • РПЛ – да, но в Лиге чемпионов не поможет
    19%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться