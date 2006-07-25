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На Озила и Колашинаца совершили вооруженное нападение в Лондоне. Игроки не пострадали

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал происшествия видео Сеад Колашинац Футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил стал жертвой вооруженного нападения.

По информации Sky Sports, немец и его партнер по команде Сеад Колашинац передвигались на автомобиле по северной части Лондона, когда на них напала банда на скутерах. Лица преступников были скрыты шлемами. Видеокамеры зафиксировали, что в руках одного из нападавших был нож. 

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан, с персоналом которого он был знаком, а Колашинац попытался дать отпор грабителям.  

Прибывшая на место полиция получила показания игроков, а также персонала ресторана. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, в данный момент расследование продолжается, по данному факту не удалось никого арестовать.

Согласно заявлению «Арсенала», игроки не пострадали.

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