На Озила и Колашинаца совершили вооруженное нападение в Лондоне. Игроки не пострадали

Полузащитник Месут Озил стал жертвой вооруженного нападения.

По информации Sky Sports, немец и его партнер по команде Сеад Колашинац передвигались на автомобиле по северной части Лондона, когда на них напала банда на скутерах. Лица преступников были скрыты шлемами. Видеокамеры зафиксировали, что в руках одного из нападавших был нож.

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в расположенный рядом ресторан, с персоналом которого он был знаком, а Колашинац попытался дать отпор грабителям.

Прибывшая на место полиция получила показания игроков, а также персонала ресторана. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, в данный момент расследование продолжается, по данному факту не удалось никого арестовать.

Согласно заявлению «Арсенала», игроки не пострадали.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw