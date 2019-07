Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» поссорился с тренером «Лос-Анджелес».

По окончании матча – «Лос-Анджелес» (3:2) у Ибрагимовича произошел конфликт с тренером соперника, в ходе которого он произнес: «Вали домой, мелкая сучка».

Шведский нападающий оформил хет-трик в этом матче.

One of the LAFC coaches didn’t know where to go, so Zlatan tried to tell him pic.twitter.com/LfwC9IQXhD