Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил три гола в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2), это его второй хет-трик за время выступлений в .

Всего в 17 играх текущего сезона на счету 37-летнего шведа 16 мячей, и он вышел на второе место в гонке бомбардиров.

Лидирует с 21 голом в списке полузащитник «Лос-Анджелеса» , который сегодня сделал дубль.

#CaptainVela STRIKES FIRST 🕯️ 20 goals in 20 games for @11carlosV ! #GALvLAFC pic.twitter.com/knGsoXVzFM

Not over yet. @11carlosV gets one back for #LAFC#GALvLAFC pic.twitter.com/rr4BGNYxwB