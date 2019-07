Ибрагимович признан игроком года в МЛС

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» назван лучшим игроком 2019 года в МЛС.

37-летний швед получил награду ESPYS по версии американского телеканала ABC, опередив Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Джозефа Мартинеса («Атланта Юнайтед») и Аарона Лонга («Нью-Йорк Ред Буллс»).

Игрок, представляющий «Гэлакси», получил эту награду в девятый раз. Ранее пять раз лауреатом становился Лэндон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), дважды – Дэвид Бекхэм (2008, 2012), а также Робби Кин (2015).

Кроме того, лучшими игроками года в признавались Давид Вилья (2017), Себастьян Джовинко (2016), Тим Кэйхилл (2014), Тьерри Анри (2013).

В прошлом году награду получил Неманя Николич («Чикаго Файр»).

